Juventus, De Ligt positivo: è emergenza in difesa. Le soluzioni

Con la positività al Covid-19 di Matthijs de Ligt, la Juventus si trova in emergenza in difesa

Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt: tre titolati della difesa out per Coronavirus. Pirlo nei prossimi giorni dovrà ridisegnare l’assetto arretrato della Juventus. L’olandese è in isolamento, sta bene ma salterà sicuramente la partita col Genoa, oltre a quella di domani. E potrà tornare a disposizione per l’Inter o il Napoli (Supercoppa), solo in caso di una “negativizzazione” molto precoce.

Il big match con l’Inter arriva 13 giorni dopo lo stop ad Alex Sandro e 12 dopo quello a Cuadrado: il recupero non è scontato, sottolinea La Gazzetta dello Sport. Ecco allora che Danilo dovrà stare attento a non farsi ammonire contro il Sassuolo per evitare la squalifica con l’Inter.