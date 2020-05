Juventus, donazione milionaria di Dybala alla città di Cordoba

L’attaccante della Juventus Dybala ha effettuato una donazione milionaria alla città di Cordoba contro l’emergenza Coronavirus

Paulo Dybala ha effettuato una donazione per la provincia di Cordoba, in Argentina, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo è stato Gustavo, fratello dell’attaccante della Juventus, intervistato dai microfoni di Cadena 3.

«L’attrezzatura è stata acquistata, ci vogliono giorni, ma tutto è già stato comprato. È destinata a quattro ospedali nella capitale di Córdoba, gli ospedali Rawson, San Roque, Children e Florencio Díaz, oltre a una cabina di biosicurezza. Questo è stato programmato con il ministro della Salute Cardozo. Siamo molto contenti di aver realizzato questa donazione alla provincia e a Laguna Larga».