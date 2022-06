Juventus, due nomi intrigano per il dopo Chiellini: le ultime. Entrambi i difensori giocano nella Fiorentina

Secondo quanto riferito da Tuttosport, due nomi stuzzicano la dirigenza della Juventus per prendere il posto di Giorgio Chiellini, diretto verso i Los Angeles Galaxy. Trattasi di Milenkovic e Igor, entrambi in forza alla Fiorentina.

Milenkovic ha un contratto in scadenza nel 2023 e in estate potrebbe partire: anche Inter e Milan sono sulle sue tracce. Igor, invece, è legato alla Viola fino al 2024: in caso di offerte irrinunciabili, però, anche lui potrebbe partire