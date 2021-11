Juventus, Dybala corre verso il Chelesa.... e il rinnovo

Dybala va verso la convocazione per Chelsea Juve, mentre per il rinnovo di contratto manca solo l’ultimo passo

Dybala corre verso la convocazione per la sfida contro il Chelsea, dopo l’esclusione contro la Lazio. La Joya, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sarebbe sul punto di essere convocato in vista della delicata sfida di Champions League di domani della Juventus.

Non solo, ma anche la situazione rinnovo per il fantasista bianconero che ha ormai l’accordo con la società e mancano solo gli ultimi dettagli per arrivare all’ufficialità.

