Juventus, l’ex Benatia: «Ronaldo è il migliore in assoluto, è infinito»

Medhi Benatia incorona Cristiano Ronaldo: ecco le parole dell’ex difensore della Juventus nei confronti di CR7

Nel corso dell’intervista concessa a Goal.com, Medhi Benatia ha indicato Cristiano Ronaldo come il miglior calciatore della storia. Ecco le parole dell’ex Juventus.

«E’ il numero uno in assoluto, come calciatore e come persona. E’ molto intelligente, anche fuori dal rettangolo di gioco. Il suo cervello va sempre più veloce rispetto a quello degli altri. Sono contento di essere suo amico. Gli auguro sempre il meglio, perché è semplicemente infinito»