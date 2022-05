Juventus, è la fine di un ciclo. Tanti errori, la colpa è di tutti. L’analisi sulla stagione e le recenti scelte della società

(di Alberto Mauro) – La finale di Coppa Italia certifica quello che la Juventus ha provato a nascondere fino all’ultimo: è finito un ciclo, quello dei 9 scudetti consecutivi, e la nuova generazione bianconera non è ancora pronta a vincere. Troppa la leggerezza con la quale negli ultimi anni si è rinunciato a grandi campioni come Mandzukic, Pjanic, Matuidi e anche Emre Can, molte le scommesse che non si sono rivelate all’altezza (Ramsey, Arthur), abbassando il livello della rosa mentre il monte sfiorava livelli critici. Ci si può aggrappare agli abbagli di Valeri (il rigore su Lautaro e il mancato secondo giallo a Brozovic su tutti) e di un Var nato per limitare gli errori, ma diventato uno strumento artificiale che supporta poco e aumenta sensibilmente la discrezionalità, inducendo spesso l’arbitro a cambiare la sua decisione dal campo. Ma la verità è che nei quattro confronti stagionali contro l’Inter la Juve ha pareggiato una volta, perdendo le altre 3: una a tempo scaduto, l’altra meritando di vincere e l’ultima in finale di Coppa Italia

