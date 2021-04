Juventus fuori dalla zona Champions? L’ultima volta che è successo

La Juventus al momento sarebbe quinta, fuori dalla zona Champions: ecco da quando non accadeva nel girone di ritorno

La Juventus, dopo il pareggio contro il Torino e la vittoria del Napoli sul Crotone, si trova al momento al quinto posto dietro proprio agli azzurri: la sfida di mercoledì avrà dunque una valenza notevole.

Come riporta Gazzetta.it, la Juventus non era fuori dai primi quattro posti nel girone di ritorno dalla stagione 2010/2011, ovvero l’ultima prima del ciclo dei nove Scudetti con Del Neri in panchina.