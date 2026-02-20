Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione

Juventus, questo big potrebbe partire in estate! Ecco la sua prossima destinazione, novità importanti sul suo futuro

La Juventus guarda già alla prossima annata e lavora con grande attenzione per definire il pacchetto arretrato da mettere a disposizione della propria guida tecnica. Secondo un’analisi pubblicata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’area dirigenziale bianconera ha le idee estremamente chiare su chi dovrà continuare a far parte del progetto a lungo termine e chi, invece, potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio per finanziare il mercato.

Le attenzioni principali sono rivolte alle delicate dinamiche della retroguardia. Sotto la gestione di Spalletti si sono delineate nuove e precise gerarchie, destinate a influenzare in maniera determinante le future scelte societarie sulle trattative in uscita e sui prolungamenti.

Federico Gatti in bilico: tentazione Premier League

Tra i profili maggiormente in dubbio per la prossima stagione spicca quello di Federico Gatti. Il difensore centrale azzurro non sembra più centrale come un tempo nei complessi piani tattici della squadra.

Pur avendo garantito il massimo impegno in ogni apparizione, lo spazio a sua disposizione si è progressivamente ridotto. Le recenti indiscrezioni confermano che il classe ’98 piace molto in Premier League e potrebbe salutare la Continassa la prossima estate. Le sue caratteristiche fisiche e la sua garra lo rendono un elemento ideale per il calcio d’oltremanica, con diversi club inglesi pronti a formulare un’offerta concreta. Una sua remunerativa cessione consentirebbe di finanziare agilmente ulteriori colpi in entrata.

La certezza: Pierre Kalulu pilastro del futuro

Parallelamente alla potenziale partenza dell’ex Frosinone, la dirigenza opera per blindare le proprie sicurezze. Tra i giocatori attualmente in rosa, la Juventus intende consolidare a tutti gli effetti la posizione di Pierre Kalulu. Il difensore francese ha convinto pienamente l’ambiente bianconero.

Le ottime prestazioni offerte sul campo hanno spinto la società a muoversi con decisione verso il rinnovo e la stabilizzazione del suo accordo. Kalulu viene oggi considerato un perno imprescindibile per garantire stabilità all’intero reparto difensivo del futuro. La strategia di mercato della “Vecchia Signora” appare dunque tracciata in modo inequivocabile: blindare i titolarissimi funzionali al progetto e valutare le offerte in arrivo per le alternative.