Juventus Guardiola, un anno dopo. Il retroscena

La Juventus può riaprire i dialoghi con Guardiola in vista della prossima stagione: tutte le motivazioni dei bianconeri

La Juventus aveva provato a prendere Pep Guardiola prima di raggiungere un accordo con Maurizio Sarri. Il destino dell’attuale tecnico bianconero è ora in bilico, tanto da far pensare a un cambio sulla panchina già in estate.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbero riaprirsi i dialoghi lasciati in sospeso con l’allenatore del Manchester City, che ha già mandato segnali di un possibile addio al termine del campionato ai Citizens. A pesare sarebbe l’esclusione dalle competizioni europee.