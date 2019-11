Juventus, Gullit elogia De Ligt: «Ha risposto da uomo alle critiche»

Juventus, Ruud Gullit elogia la partenza di Matthijs De Ligt: ecco le parole dell’ex giocatore del Milan sul difensore

Matthijs De Ligt si sta riscattando dopo un avvio difficile. Ecco le parole di Gullit sul difensore della Juventus a Sky Sport.

GULLIT – «L’Italia deve capire che da noi i difensori non vengono presi per difendere e basta, devono essere prima di tutto bravi col pallone tra i piedi. De Ligt ha bisogno di adattarsi a un nuovo tipo di calcio, con degli attaccanti più furbi e più forti di quelli che ci sono in Olanda. Le critiche gli hanno fatto bene, ha risposto da uomo».