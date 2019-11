Juventus, Higuain: «Sono felice di essere rimasto qui, è stata la scelta giusta»

Juventus, le parole di Gonzalo Higuain intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Champions contro l’Atletico

Gonzalo Higuain è intervenuto in conferenza stampa in vista del prossimo match di Champions contro l’Atletico Madrid.

«Mi sento felice non solo perchè sono rimasto alla Juventus ma anche per come mi hanno trattato quando sono arrivato. Sono felicissimo di stare qui perchè ho vissuto anni bellissimi e la scelta di rimanere è stata giusta e volevo dimostrarlo. Non mi accontento la stagione è lunga e c’è molto da dimostrare fino al termine della stagione».

«Alternanza con Dybala? Quando ci sono grandi giocatori ci sta, è una celta che si deve accettare. Con il mister ho vissuto una delle migliori stagione della mia carriera. So quello che vuole lui e sono felice di lavorare con il mister».

«Cristiano l’ho conosciuto tanti anni fa a Madrid, ha vinto tantissimo e come persona l’ho conosciuto meglio e sono contento che sia qui».

«A volte l’ossessione per il gol ti toglie qualcosa. L’importante è che quando non segna uno segna l’altro, possiamo migliore in tante cose ma non possiamo dire che la stagione non sta andando bene».

«Punto a crescere ogni anno., Ho avuto la fortuna di avere dei grandissimi compagni e io provo a imparare sempre da loro. Sto bene mentalmente e fisicamente».