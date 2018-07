Juventus, Higuain sul mercato: l’argentino deluso e irritato

Cristiano Ronaldo “manda” via Higuain: l’argentino messo sul mercato dalla Juventus. Su di lui c’è il Chelsea

Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus si prepara ad una grossa cessione per provare a rientrare in parte della cifra messa a disposizione per il cinque volte Pallone d’Oro. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club di Andrea Agnelli avrebbe deciso di mettere sul mercato Gonzalo Higuain. L’argentino, appresa la notizia, sarebbe rimasto irritato e deluso dalla decisione della società bianconera. Per lui si aprono le porte del Chelsea, nuova squadra di Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi del Napoli.