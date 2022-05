Juventus, il giorno di Pogba: incontro con l’agente. La numero 10 lo attende

In casa Juventus è un giorno importante sul fronte Pogba: la dirigenza bianconera incontrerà infatti l’agente del francese

Come confermato da Tuttosport, quest’oggi la Juve incontrerà l’entourage di Paul Pogba per trattare il possibile ritorno del centrocampista francese a Torino a parametro zero. Pista molto calda, con due motivi per il ragazzo per rifiutare la corte del PSG e vestire di nuovo il bianconero.

Il primo sarebbe quello di vestire la numero 10, che sarà lasciata libera da Dybala e da Paul già indossata nel 2015/16. Il secondo è invece un ruolo di primo piano all’interno di squadra e spogliatoio. Dal Polpo la società ha infatti intenzione di ripartire per costruire un nuovo ciclo di vittorie.

