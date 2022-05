Juventus, il PSG ancora in corsa per Pogba: la situazione

Calciomercato Juventus: i bianconeri non sarebbero gli unici interessati a Pogba, sul centrocampista il PSG sarebbe ancora in corsa

La Juventus è in vantaggio per Paul Pogba, ma non ha ancora la pista libera per definire il ritorno del francese a Torino.

Secondo quanto riporta RMC, infatti, il PSG resta ancora in corsa e sta studiando una mossa a sorpresa per provare a convincere il centrocampista del Manchester United. Quale? Zinedine Zidane. Se l’ex Real Madrid dovesse finire sulla panchina dei parigini, potrebbe tentare Pogba.

