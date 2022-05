Juventus, infortunio McKennie: cerchiata in rosso la partita del rientro

In casa Juventus si è ancora alle prese con l’infortunio di McKennie: l’americano potrebbe rientrare in una partita in particolare

Secondo Tuttosport, Weston McKennie non dovrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

Tuttavia, il centrocampista americano dovrebbe riuscire a rimettere piede in campo prima della fine del campionato: obiettivo Lazio.

