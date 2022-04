Juventus Inter, Allegri in conferenza stampa: «Nulla da rimproverare. La squadra sta crescendo, stiamo diventando squadra»

L’allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro l’Inter. Ecco un estratto.

PARTITA – «E’ stata una delle migliori partite ma il calcio è anche questo e va accettato. La squadra è migliorata molto, abbiamo 50 giorni fino a fine stagione dove dobbiamo centrare il quarto posto e per farlo dobbiamo mettere da parte questa gara. Dobbiamo anche cercare di arrivare in finale di Coppa Italia, poi quando si perde bisogna stare zitti. Stasera nulla da rimproverare, è stata una prestazione ancora migliore di quella con il Villarreal, ci sono le prospettive giuste per il quarto posto. L’anno prossimo cercheremo di ripartire con il piede giusto per un bel campionato».

MIGLIORAMENTI – «La squadra sta crescendo, il gruppo è diventato squadra. Stasera c’è stato uno spirito importante. Giocare davanti a 40mila tifosi è diverso. Dispiace perchè avevamo un bonus da giocarsi. Se prima avevamo una probabilità di vincere lo scudetto ora è scomparsa. Ora però dobbiamo mettere da parte subito il risultato e ripartire, altrimenti ci facciamo del male. Il quarto posto va consolidato».

