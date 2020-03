Juventus Inter, i tre motivi per cui non si può giocare di lunedì

I tre motivi che hanno indotto l’Inter a non accettare la proposta di spostare a lunedì la partita contro la Juventus

Sono tre i motivi che hanno spinto l’Inter a non considerare valida la proposta della Lega Serie A di disputare lunedì sera la partita contro la Juventus. Il primo riguarda il senso civico in merito all’emergenza Coronavirus, che non sarebbe scomparso nel giro di 24 ore.

Poi: l’Allianz Stadium sarebbe stato aperto solamente ai tifosi bianconeri, generando così ulteriori polemiche. Infine, tale decisione avrebbe causato lo spostamento a giovedì di Juventus-Milan di Coppa Italia, ossia nello stesso giorno di Napoli-Inter, provocando le ire della Rai che detiene i diritti televisivi.