Mercato Juventus, quel giocatore è ormai ai margini: a gennaio caccia al sostituto! Svelato un retroscena

Mercato Juventus, quel calciatore bianconero è ormai ai margini del progetto: a gennaio si cercherà il sostituto! Ecco il retroscena

Un esubero che spinge la Juventus a tornare sul mercato. La situazione di Filip Kostic è uno dei dossier che la dirigenza bianconera vuole risolvere già a gennaio. Come riportato da Tuttosport, l’esterno serbo è ormai fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor e il club si sta già muovendo per individuare un sostituto affidabile di Andrea Cambiaso.

Kostic e la fascia sinistra: il nodo da sciogliere

Il retroscena raccontato dal quotidiano torinese è significativo. Dopo il prestito al Fenerbahce, Kostic è rientrato a Torino in estate, ma senza entusiasmo da parte della società. La Juventus sperava infatti che i turchi procedessero con l’acquisto a titolo definitivo, ipotesi che non si è concretizzata. Così il giocatore è rimasto in rosa, ma relegato ai margini. Tudor non lo considera un’alternativa credibile a Cambiaso e, per questo, la dirigenza interverrà sul mercato invernale. L’obiettivo è chiaro: trovare un esterno di esperienza e qualità, capace di garantire continuità e far rifiatare il titolare.

L’idea Guerreiro

Il primo nome individuato porta a Raphaël Guerreiro, laterale portoghese del Bayern Monaco. Il suo profilo intriga soprattutto per la situazione contrattuale: l’accordo con i bavaresi scade a giugno e, di conseguenza, a gennaio potrebbe essere acquistato a condizioni favorevoli. Un’occasione che la Juventus non vuole lasciarsi sfuggire.

In sintesi, l’addio di Kostic e l’arrivo di un nuovo esterno rappresentano le priorità assolute della Vecchia Signora per il mercato di gennaio.