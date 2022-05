Juventus, Koulibaly l’erede di Chiellini: l’asta è pronta a partire

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno individuato in Koulibaly l’erede di Chiellini. Il senegalese non sembra intenzionato a voler rinnovare con il Napoli

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli si starebbe preparando a dire addio anche Kalidou Koulibaly. Il difensore difficilmente accetterà di dimezzarsi lo stipendio per rinnovare e gli azzurri, pur di non perderlo a parametro zero nel 2023, sono disposti a sacrificarlo già in estate.

C’è anche la Juve, così come Chelsea, PSG e Barcellona, sulle tracce del senegalese, che viene visto come l’ideale erede di Giorgio Chiellini. Base d’asta, però, molto importante: almeno 40 milioni di euro la richiesta.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24