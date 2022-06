Juventus, Koulibaly nel mirino: uno scambio per convincere il Napoli

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Koulibaly e pensano a uno scambio per convincere il Napoli

La Juventus avrebbe individuato in Kalidou Koulibaly il perfetto sostituto di Chiellini, la cui eredità dovrà essere raccolta da un difensore con le spalle larghe e grande esperienza. Il senegalese corrisponde a questo profilo, ma trattare con il Napoli non è mai facile.

Come riferito da Tuttosport, in casa bianconera sta circolando l’idea di proporre uno scambio agli azzurri: per Koulibaly la contropartita sarebbe Merih Demiral, che non rientra nei piani tecnici e rischia di non essere riscattato dall’Atalanta.

