Juventus, contro il Lione non ci sarà Tousart: il 30 giugno tornerà all’Herta Berlino

Juventus, buone notizie per la squadra di Sarri. Lucas Tousart infatti il 30 giugno lascerà il Lione, nessuna deroga concessa per il prestito

Doppia beffa per il Lione. Dopo che il Consiglio di Stato ha di fatto rigettato la richiesta di riprendere la Ligue1 perde anche il giocatore che di fatto aveva deciso la gara di andata di Champions contro la Juventus.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti Lucas Tousart di proprietà dell’Herta Berlino non rimarrà in Francia oltre il 30 giugno, data in cui scadrà il prestito. Così ha deciso il club tedesco, ottima notizia per la Juventus.