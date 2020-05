Juventus Lione, preparatore Rongoni: «Sarà dura dopo 4 mesi»

Juventus Lione, il preparatore atletico dei francesi in vista della gara di ritorno di Champions League contro i bianconeri

Paolo Rongoni, preparatore atletico del Lione, ha parlato in vista della gara di ritorno contro la Juventus, valevole l’accesso ai quarti di finale di Champions League: «Vedremo come riusciremo a prepararci, stiamo programmando questa ripresa atipica in cui dovremo affrontare probabilmente il Psg nella finale di Coppa e poi la Juventus nel ritorno di Champions. Prima del 22 giugno non potremo riprendere gli allenamenti, la Juve avrà ripreso il campionato».

«Presidente Aulas? Aveva già detto determinate cose all’inizio di questo stop, lui mette in atto tutte le strategie utili a salvaguardare il benessere della sua squadra e ridare forza ad un movimento che se si ferma mette in evidenza diversi problemi. Tuttavia, pare sia difficile opporsi visto che lo stop è arrivato dal Governo. Ma la mia unica preoccupazione è capire come ritroveremo i calciatori dopo quattro mesi. Uno stop del genere, anche in presenza di sedute comuni, è qualcosa che non si è mai verificato e quindi abbiamo dubbi su cosa andremo a fare».