Juventus, Lippi: «I bianconeri sono tra i favoriti Champions. Su Ronaldo…»

Marcello Lippi analizza il momento della Juventus e dice la sua sulla questione Cristiano Ronaldo: ecco le sue parole

Marcello Lippi, nel corso della trasmissione Rai “Dribbling”, ha parlato della situazione della Juventus, tra Cristiano Ronaldo e Champions League. Ecco le sue parole.

«Non c’è nessun caso Cristiano Ronaldo alla Juventus. Io ne ho gestiti tanti di campioni, i campioni sono delle persone intelligenti. Champions? Per me la Juventus è entrata a far parte del ristretto gruppo delle super favorite».