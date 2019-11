Juventus, Marchisio: «Ecco a cosa ho pensato durante la rapina»

Claudio Marchisio torna a parlare della rapina di cui è stato vittima di recente: le parole dell’ex bandiera della Juventus

A distanza di poche settimane, Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha parlato della rapina subita nella sua casa a Vinovo. Ecco le dichiarazioni riportate da Sport Mediaset.

«Quando sei in quel momento lì passi delle ore dove hai talmente tanti pensieri in testa in cui non credere che si possa tirare fuori qualcosa di sensato. La Polizia è ancora in corso di indagini, ma all’inizio pensi che determinate cose possano succedere perché, non solo in Italia, ma nel mondo in generale, c’è grandissima difficoltà. Quindi in quel momento lì, il mio pensiero è stato proprio quello».