Juventus Monza, Pablo Marì: «Palladino ha fatto due grandi alla grande. Mi ha fatto fare un altro step come calciatore»

Il difensore del Monza Pablo Marì è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match contr la Juventus all’Allianz Stadium.

PALLADINO – « Il mister ci ha dato una grandissima mano quando è arrivato qua, la prima partita è stata contro la Juve. Non era facile dopo quelle sei sconfitte a inizio anno, ha fatto due anni alla grande. Per me grandi complimenti a lui, come hai detto non so cosa farà nei prossimi anni in carriera. A me personalmente ha cambiato la forma di giocare a calcio, ho meno paura a difendere alto e questo me l’ha dato lui. Lo ringrazio perché mi ha fatto fare un altro step come calciatore».