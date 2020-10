Juventus-Napoli, Birindelli: «Agnelli ha spiegato in maniera perfetta»

L’ex terzino della Juventus, Alessandro Birindelli, ha parlato delle polemiche seguite alla gara con il Napoli

Alessandro Birindelli, ai microfoni di Juventusnews24, ha parlato di Juventus-Napoli.

«Io ho ascoltato l’intervista di Andrea Agnelli. Credo che abbia spiegato tutto in maniera perfetta. Da qui a dire se il Napoli abbia torto o se l’operato dell’Asl è stato corretto o meno, non spetta a me. Agnelli ha spiegato bene: esiste un protocollo, come la Juve lo ha rispettato, spera che sia stato anche così al Napoli. Poi le indagini diranno chi ha sbagliato o chi ha fatto questo passo verso la chiusura e la mancata partenza verso Torino».