Juventus-Napoli, Casasco: «Protocolli da rivedere. Lega lasciata sola»

Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha parlato ad AdnKronos di Juventus-Napoli.

«Vorrei evidenziare tre cose: i protocolli devono essere rivisti; la Lega è stata lasciata sola; e occorre un monitoraggio h24 di gestione delle situazioni all’interno dei club a livello settimanale. Lega calcio è stata lasciata sola in questo momento, soprattutto dai ministeri competenti. Da venerdì si conoscevano le problematica legate alla partita Juventus-Napoli in programma a Torino domenica sera, e credo che da questa discussione nazionale italiana tra Stato-Regioni e adesso Stato-Regioni e Asl, dopo aver sottoscritto dei protocolli, il Governo, attraverso i Ministeri competenti, aveva il dovere di intervenire subito e non dopo, e dare chiarezza e indirizzo. La Lega calcio è stata lasciata sola».