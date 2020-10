Ecco la PEC inviata da Aurelio De Laurentiis inviata alla Juventus, alla Lega Serie A, FIGC e Giudice Sportivo: la posizione del presidente

Aurelio De Laurentiis avrebbe comunicato a Juve, Lega Serie A, FIGC e Giudice Sportivo i motivi della mancata partenza per Torino. Ecco la PEC riportata da Il Corriere dello Sport.

«Appare evidente che la partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una violazione del provvedimento dell’autorità locale competente per la sicurezza sanitaria, nonché delle vigenti norme statuali in materia, con le conseguenti responsabilità previste dalla legge a carico dei contravventori».

