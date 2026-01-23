Juventus Napoli, c’è il verdetto su McKennie: il centrocampista ci sarà contro i partenopei? La gestione di Spalletti

Juventus Napoli, c’è il verdetto su McKennie: il centrocampista ci sarà contro gli azzurri? La gestione di Spalletti per recuperarlo

Archiviata la notte europea contro il Benfica, la Juventus ha immediatamente spostato il mirino sul campionato. Alla Continassa è iniziata la marcia di avvicinamento al big match di domenica contro il Napoli, una sfida che per il tecnico Luciano Spalletti ha un sapore particolare, trovandosi di fronte il suo passato. La priorità dello staff tecnico bianconero, in queste ore, è la gestione delle energie: l’obiettivo è evitare sovraccarichi per gli elementi più utilizzati, scongiurando il rischio di infortuni muscolari in una fase cruciale della stagione.

Tra i sorvegliati speciali c’è Weston McKennie. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella sessione odierna di venerdì 23 gennaio, il centrocampista statunitense ha svolto un allenamento di recupero. Nessun allarme, però, per i tifosi della Vecchia Signora: le condizioni del texano non preoccupano e il lavoro differenziato rientra in una normale tabella di gestione post-gara. McKennie si conferma una pedina imprescindibile nello scacchiere tattico di Spalletti: con ben 2116 minuti giocati in stagione, è uno dei “fedelissimi” dell’allenatore toscano, grazie a un mix unico di inserimenti e sostanza.

I numeri, d’altronde, certificano la sua crescita esponenziale, specialmente in zona gol: in 28 presenze totali, l’ex Schalke 04 ha già messo a referto 5 reti e 2 assist, dimostrandosi letale negli spazi. La sua presenza domenica sera all’Allianz Stadium (calcio d’inizio alle 18:00) contro i Partenopei di Antonio Conte è fondamentale, anche perché il calendario non concede tregua.

La 22ª giornata di Serie A, infatti, anticipa l’ultimo decisivo turno della League Phase di Champions League, che vedrà i Bianconeri impegnati nella difficile trasferta contro il Monaco. Febbraio, poi, inizierà senza sosta: domenica 1 la sfida al Tardini contro il Parma, seguita quattro giorni dopo dai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, dove il talento turco Kenan Yildiz e compagni cercheranno il pass per la semifinale.

