Juventus, non ci sono dubbi: McKennie sarà riscattato

Weston McKennie è arrivato in bianconero in prestito: ecco a quanto è fissato il riscatto del centrocampista

Lockdown forzato e Bundesliga: sono questi due i segreti di Fabio Paratici, che ha scoperto Weston McKennie proprio guardando lo Shalke durante i mesi della chiusura totale. La Juve lo ha prelevato per 3.5 milioni di euro: a questa cifra vanno aggiunti 18.5 per il diritto di riscatto, esercitabile entro fine stagione.

In totale, come analizza La Gazzetta dello Sport, l’operazione costerà 22 milioni di euro. Cifra che i bianconeri sono pronti a investire per acquisire a titolo definitivo.