Juventus, non si molla Zaniolo: nuovo appuntamento in vista

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano la pista Zaniolo, Cherubini ha in programma un nuovo appuntamento

La Juventus non molla la presa su Nicolò Zaniolo, visti anche i tentennamenti di Di Maria. L’esterno giallorosso, che potrebbe lasciare al Roma in estate per iniziare altrove una nuova avventura professionale, resta uno dei profili più apprezzati da Cherubini e Allegri.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono da registrare nuovi appuntamenti in vista sul fronte Zaniolo, sul quale è forte la concorrenza del Milan.

