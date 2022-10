Juventus, obiettivo Okoli: sfida a due big di Serie A

La Juventus mette nel mirino Okoli: il difensore piace anche a due big italiane. L’ultimo obiettivo dei bianconeri

La Juventus torna a pensare al mercato e soprattutto per quanto riguarda la difesa, lì dove i problemi appaiono in evidenza. I bianconeri avrebbero messo nel mirino Caleb Okoli, difensore in forza all’Atalanta.

Classe 2001, Okoli interessa anche a Inter e Roma. Per questo è possibile che nelle prossime settimane possa scatenarsi un’asta nei confronti del gioiellino dell’Atalanta, valutato dalla Dea circa 5 milioni di euro. Lo scrive Repubblica.