Juventus, obiettivo Zaniolo: marcia indietro di Cherubini? Le ultime

Calciomercato Juventus: nelle idee del club bianconero, Zaniolo non sarebbe più un obiettivo primario per la prossima stagione

Resta ancora incerto il futuro di Nicolò Zaniolo. L’esterno giallorosso, da tempo corteggiato dalla Juventus desiderosa di rinforzare il suo reparto offensivo dopo l’addio di Dybala, potrebbe tuttavia allontanarsi dalla Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zaniolo non sarebbe in cima ai pensieri dei bianconeri, ancora meno per gli almeno 50 milioni di euro che la Roma pretende per una sua cessione. Inoltre, la proprietà giallorossa non sarebbe propensa a cedere uno dei suoi più illustri talenti.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24