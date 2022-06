Juventus, oggi incontro decisivo con l’agente di Di Maria: c’è la nuova offerta

Calciomercato Juventus: a Londra oggi Cherubini dovrebbe incontrare l’agente di Di Maria per cercare di chiudere la trattativa. La situazione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, prima della Finalissima Italia–Argentina in programma questa sera a Wembley, ci sarà un incontro tra Cherubini e il procuratore di Di Maria per provare a strappare definitivamente il sì per la trattativa.

Nuova offerta da parte della Juventus, conscia che El Fideo non accetterà oltre un anno di contratto. Un annuale ma a cifre inferiori rispetto a quelle inizialmente previste, con proposta di 7 milioni di euro più bonus. Non verrà così sfruttato il Decreto Crescita, ma le esigenze di entrambe le parti, anche se non in pieno, verrebbero accontentate. La chiusura appare ormai questione di giorni, se non addirittura ore.

