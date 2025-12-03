Juventus One, inaugurata la mostra “Portraits of Identity, Inclusion & Youth”: Il racconto e le immagini dell’evento

Juventus One, oggi il via alla mostra “Portraits of Identity, Inclusion & Youth”: Il racconto e le immagini dell’evento a Torino

(inviato alla Continassa) – Il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Juventus ha scelto di rendere omaggio a una dimensione dello sport che va oltre il campo, fatta di storie di vita e inclusione. Per la prima volta, il quartier generale di Via Druento 175 a Torino ha aperto le proprie porte alla community bianconera con un’iniziativa speciale: la mostra fotografica “Ritratti di identità, inclusione e gioventù”

Una mostra che racconta 11 storie di coraggio

L’esposizione è dedicata a Juventus One , lasquadra paralimpica del Club, simbolodel progetto sociale bianconero. Non si tratta di una semplice galleria di immagini, ma di un percorso emozionale attraverso undici ritratti: volti e storie di atleti che hanno trovato nel calcio un punto di partenza per affermare la propria identità, superando barriere e pregiudizi. Chidisabilità non è un limite, ma una delle tante condizioni umane possibili. Ogni scatto racconta appartenenza, cambiamento e la forza di sentirsi parte di un gruppo grazie alla maglia bianconera.

Juventus One: dal 2017 un progetto in crescita

Nato nel 2017, Juventus One è oggi una realtà consolidata che coinvolge oltre 120 atleti con disabilità cognitive, relazionali, sensoriali e fisiche, suddivisi in otto squadre. Questi ragazzi e ragazze partecipano regolarmente tutta la concorrenzadella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, portando con orgoglio i colori bianconeri su tutti i campi d’Italia, al pari della Prima Squadra.

Una celebrazione condivisa

All’inaugurazione erano presenti i vertici del Club: il presidente Gianluca Ferrero, l’amministratore delegato Damien Comolli, il direttore allenatore François Modesto e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, insieme a Gianluca Pessotto e Stefano Braghin. Un segnale forte di come la Juventus voglia ribadire che il calcio è soprattutto inclusione, identico e comunità.

