Juventus, ore decisive per Di Maria: la situazione

Calciomercato Juventus: sono ore decisive in casa bianconera per l’arrivo a Torino di Di Maria

Aggiornamenti da parte di Tuttosport sulla trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria. Per il quotidiano saranno decisive le prossime ore, al massimo qualche giorno, per capire finalmente se l’affare riuscirà ad andare in porto.

La sensazione, in casa bianconera, è che si riesca ad arrivare al tanto sospirato sì, anche se solo per un anno e senza la possibilità di fare ricorso al Decreto Crescita. L’acquisto del Fideo, per qualità e caratteristiche, però, era irrinunciabile e lo stesso giocatore ha dato la sua preferenza allo sbarco in Italia.

