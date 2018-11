Il padre di Rugani sbotta su Facebook per le troppe panchine del figlio tra Nazionale e Juventus: «Sta storia finirà presto»

Dopo svariate panchine con la Juventus Daniele Rugani ha dovuto sopportare anche quella con la Nazionale nell’amichevole contro gli Stati Uniti di ieri. Se le poche presenze in campo con la maglia bianconera sembrano essere andate giù al difensore toscano lo scarso impiego anche con la Nazionale Italiana ha fatto perdere la testa al padre Ubaldo che dopo il match di ieri sera si è lasciato andare a un lungo sfogo tramite un post di Facebook.

Sotto una foto che ritrae il volto del figlio deluso seduto in panchina Rugani padre commenta: «Non c’è bisogno di dire nulla, questo viso spiega tutto quanto. Ma tra poco finirà ‘sta storia, e ci riprenderemo con gli interessi tutto quello che si merita. Vamos DR24, per me tutta la vita il miglior difensore italiano». Queste parole lasciano intendere che un addio tra Rugani e il club bianconero è alle porte, già vicino al distacco a gennaio quando il Chelsea offrì 40 milioni, ora il difensore è in attesa di un rinnovo di contratto che però potrebbe non arrivare mai.