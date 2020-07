Juventus, Paratici: «Ecco perché abbiamo scelto Pirlo»

Fabio Paratici ha parlato durante la presentazione di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto nel corso della presentazione ufficiale di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della formazione Under 23 bianconera.

«Vi spiego perché siamo arrivati a Pirlo come allenatore dell’Under 23. Questo progetto è nato due anni fa con grandi difficoltà. La scelta è ricaduta su Zironelli che conosceva la categoria. Lo dobbiamo elogiare così come tutto il gruppo di dirigenti. Da Cherubini, Chiellini, fino a Fusco: è difficile lavorare col marchio Juventus. Poi abbiamo scelto Pecchia perché conosceva la Juve ed era abituato a lottare al vertice in alcuni campionati. Ci serviva portare appartenenza e ambizione. Ora c’è Pirlo. Che come calciatore è stato un esempio di passione, professionalità e lealtà. Speriamo possa trasmettere queste doti ai nostri giovani calciatori. Pensiamo abbia tutte le caratteristiche e le qualità per essere un buon allenatore, chiaramente dopo il giusto percorso formativo».