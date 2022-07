Juventus, Perin: «Stiamo lavorando bene, ho visto grande disponibilità»

Il portiere della Juventus Perin ha parlato al termine dell’amichevole persa contro il Real Madrid

Mattia Perin, portiere della Juventus, ai canali ufficiali bianconeri ha parlato al termine dell’amichevole persa 2-0 contro il Real Madrid.

LE PAROLE – «Stiamo lavorando bene, assorbendo un nuovo sistema di gioco, ho visto una grande disponibilità da parte di tutti. Il gruppo cresce, ci vuole tempo e partite come queste sono fondamentali, perché le amichevoli ormai non esistono più; di fronte a grandi avversari come il Real si vuole vincere sempre».

