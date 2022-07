Juventus, Petrachi: «Con Bremer preso un top, è più forte di De Ligt»

L’ex d.s. del Torino Petrachi ha parlato dell’arrivo alla Juventus di Bremer, portato da lui in granata

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, ha parlato dell’arrivo alla Juventus di Bremer.

BREMER AL TORINO – «Ricordo tutto, certo. Negli anni in cui sono stato direttore sportivo della società granata solitamente verso fine campionato, dopo il lavoro con Wyscout dei collaboratori, andavo di persona in Sudamerica per visionare dal vivo i profili che ritenevamo più interessanti. E’ successo con Bremer come per Bruno Peres, tanto per fare un altro esempio. Erano tre le tappe: Brasile, Uruguay e Argentina».

PREZZO – «Io dico di sì e dico anche la società bianconera si è messa in casa un difensore top. Ha fatto davvero un grande affare, per il presente e per il futuro. Si tratta di un marcatore che come ho detto dà il massimo quando deve andare diretto sull’uomo e più l’attaccante è forte e più lui si esalta. Sarà all’altezza della maglia bianconera non soltanto in campionato ma anche nelle sfide di Champions League. Me lo immagino già. Tra l’altro stiamo parlando di un ragazzo di 25 anni che non ha ancora raggiunto il massimo del proprio potenziale».

DE LIGT – «Magari non capisco nulla di calcio, ma se devo dire la mia, Gleison è più forte di De Ligt. Molto più forte. Per cui la risposta è semplice: la difesa bianconera con questo cambio ci guadagna».

