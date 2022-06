Juventus, piace Laporte per la difesa: lo spagnolo sorpassa Koulibaly

Calciomercato Juventus: i bianconeri sarebbero interessati a Laporte per la difesa. Lo spagnolo avrebbe sorpassato Koulibaly

Mentre si raffredda la pista Koulibaly, vista l’intenzione del Napoli di non rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto del prossimo anno, la Juventus valuta profili alternativi per il post Chiellini.

In cima alla lista dei bianconeri, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe ora Aymeric Laporte, centrale francese ma con passaporto spagnolo in forza al Manchester City. Gli inglesi sarebbero disposti a cederlo, anche se non resta una trattativa semplice. Ma comunque meno complessa di quella per il senegalese…

