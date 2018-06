Juventus, piace Piccini: sfida alla Roma

La Juventus su Cristiano Piccini, esterno difensivo dello Sporting Lisbona che piace anche alla Roma

La Juventus è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il club bianconero è alla ricerca di un terzino e avrebbe messo nel proprio mirino Darmian del Manchester United e Arias del PSV Eindhoven.

Nessuna delle due operazioni però sembrerebbe essere semplice ed ecco perché la Vecchia Signora, stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, starebbe pensando a Cristiano Piccini, esterno italiano classe 1992 in forza allo Sporting Lisbona. Sul giocatore ex Fiorentina, però, c’è anche la Roma, al momento in pole.