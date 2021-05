Juventus, Pirlo confermato in panchina: la situazione

Andrea Pirlo confermato in panchina per la gara contro il Sassuolo: ecco quanto filtra dalla Continassa sul tecnico

Andrea Pirlo è stato confermato per la gara contro il Sassuolo. Nessun esonero per lui verso la gara di mercoledì come appreso da Juventusnews24. Ecco le ultime notizie.

Dopo la sconfitta con il Milan la dirigenza bianconera si è interrogata sul futuro di Andrea Pirlo anche in vista della qualificazione in Champions League: conferma per il tecnico anche per l’imminenza della gara contro i neroverdi.