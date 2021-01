Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato nel post partita del match di San Siro tra Inter e bianconeri: le sue dichiarazioni

BRUTTA PRESTAZIONE – «Non siamo scesi in campo, quando sei troppo passivo vai incontro a queste partite. Non ci aspettavamo questa sconfitta, non potevamo fare partita peggiore. Dobbiamo rialzare la testa verso mercoledì. In queste partite devi mettere la stessa voglia e la stessa rabbia degli altri. Non abbiamo messo la stessa foga dall’inizio e il risultato è questo».

AMBIZIONI – «Le nostre ambizioni rimangono le stesse. È un passo falso contro una squadra importante. Capitano i passi falsi, peccato per la serie positiva. Ma non può capitare di essere così timorosi e in balia delle loro giocare».

RESPONSABILITA’ – «Sbaglia per primo l’allenatore perché do io le indicazioni. Mi prendo io le responsabilità perché alla squadra non è arrivato quello che avevamo preparato. Anche nella fase difensiva».