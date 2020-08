Juventus, primo allenamento per Pirlo: due assenti

La Juventus ha sostenuto il primo allenamento agli ordini del tecnico Pirlo: assenti de Ligt e Dybala. Il report

Prima giornata agli ordini di Andrea Pirlo alla Continassa. La Juventus si è ritrovata al centro tecnico della Continassa per dare il via alla nuova stagione con l’ex centrocampista in panchina.

Allenamento in piccoli gruppetti, come indicato dal procollo per il COVID-19. Assenti Matthijs de Ligt e Paulo Dybala che proseguono il loro lavoro riabilitativo, tra l’operazione dell’olandese e l’infortunio del numero 10.