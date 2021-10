Juventus, relax Cherubini: il ds fa il tifo... ma non per i bianconeri!

Cherubini si è concesso una giornata di relax, lontano da Torino e dalla Juventus: il dirigente ha assistito al match di basket del suo Foligno

