Juventus, retroscena Dybala: dialogo con Allegri alla Continassa

In casa Juventus continua a tenere banco la questione legata a Dybala. L’argentino ha avuto un confronto con Allegri alla Continassa

Tuttosport oggi in edicola svela alcuni retroscena tra Dybala e Allegri. Il tecnico della Juventus sapeva in anticipo a cosa si sarebbe andati in contro e, nel corso di questa sosta, ha lavorato anche sulla testa della Joya in un momento non semplice.

Non ci sarebbero stati particolari discorsi o colloqui fra i due, ma Allegri ha progressivamente caricato Dybala sfruttando la sua voglia di rivincita nei confronti dei dirigenti e la smania di dimostrare quanto vale realmente. Max ora gli chiede un gol all’Inter nel big match di domenica.

