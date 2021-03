Juventus, retroscena Giroud: «Per un pomeriggio è stato bianconero»

Vincenzo Morabito, intermediario di mercato, ha rivelato un retroscena su Olivier Giroud e la Juventus

L’agente Vincenzo Morabito, intermediario per l’Italia di Olivier Giroud, ha fatto questa rivelazione nell’intervista a Tuttosport. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

«Io rappresento il suo agente, Manuello, per l’Italia. Giroud è stato a un passo dalla Lazio un anno fa: se il Napoli avesse ceduto Mertens al Chelsea, il francese sarebbe diventato biancoceleste. E in autunno, quando erano sfumati Suarez, Dzeko e Morata non sembrava fattibile in prestito, per pomeriggio è stato praticamente della Juventus».