Juventus, il clamoroso RETROSCENA su XAVI SIMONS

Xavi Simons, trequartista del Lipsia, poteva essere un giocatore di Thiago Motta quest’estate

Interessante retroscena sulla Juventus rievocato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta di come Xavi Simons poteva arrivare a Torino durante il calciomercato estivo.

I bianconeri hanno successivamente optato per soluzioni differenti, abbandonando la pista del giocatore del PSG che è tornato in prestito al Lipsia. Da non escludere che possa cambiare tutto in futuro.