Juventus, rinnovo Bernardeschi: a gennaio si tratta. La richiesta del calciatore

Messo al sicuro il rinnovo di Dybala, la Juventus comincerà le trattative per quello di Bernardeschi: le ultime

I discorsi sul rinnovo del contratto di Federico Bernardeschi non sono ancora cominciati, se ne parlerà dopo che la dirigenza avrà chiuso la questione Dybala.

Gennaio può essere il mese per discutere del prossimo contratto: a quel punto sarebbe libero di trattare con chiunque, ma la volontà è chiara. Bernardeschi vuole rimanere alla Juventus e ora che anche il club ha aperto all’idea di continuare insieme è meno probabile l’inserimento di altri club. Il nuovo agente Pastorello è in ottimi rapporti col club, il che dovrebbe facilitare ulteriormente arrivare a un punto d’incontro. La Juve vuole ridurre il consistente ingaggio del giocatore (oggi guadagna 4milioni l’anno), Bernardeschi punta a un contratto lungo, come quello che si appresta a firmare Dybala. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

